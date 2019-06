Quarona cade per colpa di una buca e finisce in ambulanza all’ospedale. Il ferito è un pensionato, l’episodio nei pressi delle scuole.

Quarona cade per colpa di una buca e finisce all’ospedale

Un episodio banale solo all’apparenza: nella mattinata di oggi, venerdì 7 giugno, un pensionato di Quarona è finito all’ospedale dopo essere caduto in strada per colpa di un affossamento dell’asfalto. L’episodio è avvenuto di fronte al parcheggio delle scuole, in piazza Combattenti. L’uomo, oltre a varie escoriazioni, si è fatto male a un femore: è intervenuta un’ambulanza del 118 che l’ha portato al pronto soccorso di Borgosesia per un esame più approfondito. Sul posto anche i carabinieri di Borgosesia per i rilievi del caso.