Ritrovata giovane mamma scomparsa. Si tratta di Jessica D’Onofrio, classe 1989 residente a Grugliasco.

Era scomparsa nel nulla Jessica D’Onofrio, classe 1989 residente a Grugliasco. La giovane mamma che lavorava come barista in un locale di Orbassano non dava notizie di sè da alcuni giorni. Secondo quanto si apprende la donna è stata ritrovata nella zona nord di Torino e sta bene. Ancora da chiarire le cause dell’allontamenteo.