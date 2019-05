Scivola dalle scale e si rompe la testa: grave al Cto

Scivola dalle scale e sbatte la testa. Sono gravi, al Cto di Torino, le condizioni di un uomo di 61 anni, caduto dal pianerottolo di una scala esterna nella sua abitazione di Chivasso.

Scivola dalle scale e si rompe la testa

E’ ricoverato in gavissime condizioni al Cto di Torino un 61enne di Chivasso che l’altro giorno è caduto dal pianerottolo di una scala esterna alla sua abitazione, facendo un volo di due metri e finendo sul selciato sottostrante. Come riporta nuovaperiferia.it, l’uomo è stato soccorso dai volontari della Croce rossa, ed è statao poi affidato all’elisoccorso del 118 e subito trasportato al Cto di Torino, dove si trova ricoverato in prognosi riservata per fratture al cranio e agli arti. Proprio a Chivasso qualche mese fa un 41enne aveva perso la vita cadendo dalle scale.