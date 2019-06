Senza biglietto sul treno aggredisce il controllore

Senza biglietto aggredisce il controllo, nigeriano fermato dalla Polfer a Santhià.

Senza biglietto sul treno

Tutto è accaduto poco dopo le 9 di lunedì 24 giugno, su di un treno regionale partito da Milano e diretto a Torino nei pressi della Stazione di Santhià: protagonista dell’episodio il capo treno che, durante la normale attività di controlleria, si imbatte in un cittadino nigeriano trentenne che, alla richiesta di esibire il biglietto riferisce di esserne sprovvisto, si rifiuta di fornire le proprie generalità e, nel cercare di allontanarsi rapidamente per sottrarsi al controllo, graffia alla mano il ferroviere.

La presenza a bordo treno della scorta della Polfer di Novara ha consentito l'immediato intervento di Polizia, per cui lo straniero subito bloccato dagli Agenti, giunti nella Stazione di Santhià (VC) veniva accompagnato negli Uffici Polfer e compiutamente identificato. Il nigeriano, regolarmente soggiornante nel pavese, è stato conseguentemente indagato per lesioni a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.