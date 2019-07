Serravalle autoarticolato fuori strada a Bornate | VIDEO

Serravalle autoarticolato fuori strada a Bornate. L’incidente ieri mattina non lontano dal semaforo: sono intervenuti i vigili del fuoco.

Serravalle autoarticolato fuori strada a Bornate

Forse è stato un problema di scarsa visibilità originato dalla pioggia. Sta di fatto che ieri mattina un autoarticolato è uscito di strada lungo la circonvallazione di Serravalle, all’altezza del semaforo di Bornate. Il mezzo stava viaggiando in direzione dalla rotonda di via Crevacuore verso la bassa Valsesia quando il conducente ha perso il controllo ed è finito contro una siepe. Sul posto una squadra di vigili del fuoco per gestire la rimozione del pesante automezzo. Ieri mattina un altro incidente è avvenuto all’uscita di Borgosesia, poco dopo la rotonda della Filanda.

Il video è stato fornito da uno nostro lettore, che ringraziamo