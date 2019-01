Tetto divorato dalle fiamme: paura nella notte. E’ accaduto a Trino. Sotto chock gli abitanti del centro vercellese.

Come racconta Notizia oggi Vercelli, nella notte fra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio a Trino ha preso fuoco il tetto di un edificio sito in via dei Tipografi. Il rogo si è sviluppato intorno alla mezzanotte, per spegnerlo sono intervenute squadre da Vercelli e Trino con l’ausilio di un’autobotte. L’intervento dei pompieri non è durato poco: l’imperlinatura del tetto e l’isolamento termico in poliuretano avrebbero infatti facilitato la diffusione delle fiamme. Gli accertamenti sono ancora in corso, una delle ipotesi è che il focolaio sia stato in una canna fumaria. L’episodio sembra ricordare quanto accaduto nei giorni scorsi a Ghemme.