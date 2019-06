Trivero schianto tra auto per evitare un pedone. E’ riuscito per fortuna a evitare un pedone che stava camminando a bordo strada, ma non è riuscito a prendere in pieno l’auto che giungeva dalla parte opposta.

Incidente nella giornata di lunedì a Trivero in frazione Bulliana tra una Suzuky guidata da un 52enne residente in zona e una Ford Ka condotta da un 38enne residente in Lombardia. Stando a una prima ricostruzione dei fatti una delle due auto all’ultimo è riuscita a evitare un pedone che stava transitando per la strada, ma ha invaso l’altra carreggiata scontrandosi con il veicolo che giungeva dalla parte opposta. La dinamica del sinistro è comunque ancora al vaglio dei carabinieri. Non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Sempre nei giorni scorsi altro intervento dei carabinieri, questa volta hanno fermato un giovane ubriaco al volante.

Foto d’archivio