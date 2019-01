Ubriaco spaventa barista a Coggiola: carabinieri in azione. In questi giorni in paese si parla dell’accaduto e si commentano le azioni del 47enne nei confronti di Tiziana Tonella, titolare del bar Gabri di frazione Zuccaro.

Tutto è iniziato mercoledì in tarda serata, quando l’uomo è entrato nel bar in evidente stato alterato e molestando i clienti all’interno del locale.

Al “Gabri” le molestie verbali sono state indirizzate verso la barista, fino a quando la donna è riuscita a spingerlo fuori dal locale. A quel punto la coggiolese ha chiuso la porta del locale. Il 47enn ha iniziato a battere i pugni sulla porta dell’ingresso, sputando e picchiando sui vetri. E ha anche iniziato a gettare in giro il materiale che si trova all’esterno dell’esercizio pubblico.

La titolare allora ha deciso, per evitare il peggio e per calmare l’animo del coggiolese, di telefonare al 112 che ha allertato una pattuglia di carabinieri che è arrivata sul posto. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato rintracciato per strada e, dopo aver tentato di entrare anche in un altro bar del paese, è stato allontanato dalle forze dell’ordine.

Da ricordare che solo un paio di mesi fa un’altra pattuglia di carabinieri e un mezzo del 118 avevano dovuto intervenir a Crevacuore per portare al pronto soccorso un uomo che si era pesantemente ubriacato in uno dei bar del paese.