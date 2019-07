magicalpàa: ecco l’hashtag per condividere le vostre foto

#magicalpàa: ecco l’hashtag per condividere le nostre foto. Chi vuole regalare una propria emozione, può usare l’hashtag su Instagram e su Facebook.

Condividete anche le vostre fotografie con l’hashtag #magicalpàa. Noi pubblicheremo tutte le nostre sul profilo Instragram di Notizia Oggi etichettandole appunto con questo hashtag. Aspettiamo anche le vostre: così potremo condividere i momenti più belli della festa!

Venite a trovarci allo stand di Notizia Oggi

Anche quest’anno Notizia Oggi sarà presente all’Alpàa con un proprio stand in corso Roma, poco distante dalla piazza Vittorio Emanuele. Venite a trovarci per scattare una foto, per avere in regalo un braccialetto fluo e per avere l’opportunità di avere gratis il calendario “da Alpàa ad Alpàa”. Vi aspettiamo!