Vola la Lega a Quarona alle elezioni Europee

Alla chiusura degli scrutini per le elezioni Europee Quarona premia la Lega con 1153 voti pari al 47.55% delle preferenze. Più stccati gli altri partiti: 476 voti per il Pd, 203 per Forza Italia, 190 per Fratelli d’Italia, 189 per Movimento Cinque Stelle, 46 per +Europa, 35 per Europa Verde, 33 per La Sinistra, 27 per Partito Animalista, 20 per Partito Comunista, 14 per Partito Pirata, 13 per Casapound, 11 per Forza Nuova, 9 per Popolari per l’italia, 5 per Popolo della famiglia, 1 per Autonomie per l’Europa.Seguito l’andamento della provincia di Vercelli.