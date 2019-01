Inversione sulla A26, finlandese non potrà guidare per due anni in Italia.

Fa una inversione di marcia sulla A26 e ora non potrà più guidare in Italia per i prossimi due anni. Un 52enne finlandese in vacanza ad Alagna Valsesia insieme alla famiglia voleva farsi un giro nel Novarese, raggiunta con una auto presa in affitto l’autostrada ha imboccato il casello di Romagnano-Ghemme. Voleva uscire poi ci ha ripensato ed è tornato indietro. E’ stato beccato dalla Polstrada di Romagnano. Non potrà guidare in Italia per i prossimi due anni, rischia una multa da 2000 a 8000 mila che verrà decisa dalla Prefettura.