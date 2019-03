Ginnastica ritmica: dopo il podio delle due ginnaste, continuano le competizioni nel mese di marzo.

Ginnastica ritmica: Arianna ed Elisa sul podio

Secondo posto per Arianna Verri, che ha totalizzato un punteggio che le garantisce la qualificazione alle finali nazionali di giugno, ed Elisa Conti nella categoria Junior. Eccellenti risultati anche per Francesca Sala e Alice Vietti che, alla loro prima esperienza in una gara di campionato individuale, che si sono classificate rispettivamente al quarto e al sesto posto. Le ginnaste dell’associazione sportiva di Borgosesia sono attese ad altre prove già nel mese di marzo: domenica Conti, Sala e Giada Bertinotti saranno impegnate ad Aosta nella seconda prova del campionato regionale Serie D Silver a squadre, nel fine settimana del 23 e 24 seconda prova per l’individuale Silver ad Alba per Verri, Vietti, Conti e Sala.