Addio al prof Benito Rimini, la terza laurea otenuta a 92 anni

E’ morto Benito Rimini, 94 anni, ex insegnante di Economia aziendale negli istituti superiori e commercialista molto noto a Biella. Aveva conseguito la terza laurea in Filosofia a 93 anni. Dopo la prima laurea a 27 anni, a Perugia, la sua città di origine in Economia, nel 1990 ha conseguito quella in Sociologia a Urbino, con un punteggio di 110 e lode e quindi in Filosofia. Dopo la perdita dell’amata moglie ha deciso di impiegare il tempo studiando. L’amore per la cultura e per il sapere lo ha spinto verso questo eccezionale traguardo ottenuto coi messimi voti e senza alcuno sconto da parte del professori dell’ateneo di Vercelli.

Il ricordo di Pichetto

Questo il ricordo di Gilbeto Pichetto. “La morte del professor Benito Rimini mi addolora enormemente: con lui va via un maestro di professione e di vita, un punto di riferimento costante nel corso della mia carriera lavorativa. Ne ricorderò sempre la competenza, la passione per la cultura e lo sconfinato amore per il sapere. Mancherà a tutta la nostra comunità. Mi unisco al cordoglio della famiglia, dei figli, Luca e Filippo, e di tutte le persone che gli volevano bene.