Addio Susanna, giornalista dal cuore d’oro: si è spenta a 66 anni. Storica firma de Il Biellese stava combattendo da tempo contro un grave male.

Addio Susanna, giornalista dal cuore d’oro: si è spenta a 66 anni

I bisettimanale “il Biellese” ha dato notizia della scomparsa a causa di un male incurabile di Susanna Peraldo, 66 anni, una delle firme storiche del giornale diocesano dagli anni Ottanta fino alla pensione raggiunta nel 2020. Nella sua lunga attività professionale Susanna Peraldo si era sempre occupata della chiesa locale e negli ultimi anni anche di sanità.

LEGGI ANCHE: Addio a Vittorio Quagliata: era il barista della discoteca La cave

Impegnata nel sociale

Impegnata nel sociale, insieme ad altri aveva fondato l’associazione Itaca per sostenere le missioni e in aiuto ai bisognosi. La data del funerale non è stata ancora comunicata.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook