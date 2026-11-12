Allarme bomba nelle scuole, 463 segnalazioni in Piemonte. Cirio: «Ora lezioni regolari»

Le scuole del Piemonte riaprono regolarmente oggi, giovedì 12 novembre, dopo la giornata di allarmi bomba che ieri ha interrotto lezioni e creato disagi a studenti e famiglie. È la conferma arrivata dal presidente della Regione, Alberto Cirio, al termine di una riunione con le autorità scolastiche e istituzionali. Il bilancio regionale parla di 463 segnalazioni, arrivate in poche ore a istituti di tutto il territorio.

Nel pomeriggio, mentre proseguivano gli accertamenti, Cirio ha convocato un incontro con le prefetture piemontesi, l’Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti delle Province, Anci Piemonte e l’assessore all’istruzione Daniela Cameroni. La Regione ha annunciato il ritorno alla normale attività didattica e un nuovo confronto per giovedì 12, anche alla luce delle eventuali indicazioni del Governo.

LEGGI ANCHE: Allarme bomba, centinaia di studenti fuori dalle scuole: famiglie nel caos in Valsesia. VIDEO

Nel Vercellese 38 segnalazioni, 43 nel Novarese e 11 nel Biellese

Le segnalazioni hanno interessato in modo significativo anche il Piemonte orientale. In provincia di Vercelli, comprendendo la Valsesia, ne sono state registrate 38; nel Novarese sono state 43 e nel Biellese 11. Numeri che fotografano l’ampiezza dell’allarme sul territorio, dove studenti e personale scolastico hanno dovuto gestire improvvisamente procedure di sicurezza, evacuazioni e controlli.

Nel resto della regione il dato più elevato è quello di Torino, con 190 segnalazioni, seguito da Alessandria con 63 e Cuneo con 60. Nel Verbano-Cusio-Ossola i casi registrati sono stati 33, nell’Astigiano 25. La diffusione delle comunicazioni minatorie ha coinvolto tutte le province piemontesi, ma non tutti i dirigenti scolastici hanno adottato la stessa decisione sull’uscita degli alunni.

Evacuato il 20 per cento delle scuole interessate

All’origine dell’emergenza c’è una mail intimidatoria che, secondo quanto riferito al tavolo regionale, sarebbe stata inviata alle 9.56, raggiungendo presumibilmente quasi tutte le scuole del Piemonte. Il messaggio era firmato con il nome Mikhail Andropov. In diversi istituti sono scattate evacuazioni precauzionali, mentre altrove si è scelto di attendere l’esito delle verifiche senza interrompere le lezioni.

Secondo il bilancio comunicato dalla Regione, è stato evacuato circa il 20 per cento delle strutture interessate dalle segnalazioni. Le forze dell’ordine hanno effettuato centinaia di sopralluoghi e, in serata, la situazione è stata dichiarata sotto controllo. Non risultano quindi motivi per sospendere le attività scolastiche giovedì, fermo restando il monitoraggio degli sviluppi da parte delle autorità competenti.

Cirio: «Non ci faremo intimidire». Nuovo vertice giovedì

Cirio e Cameroni hanno ringraziato il personale scolastico e le forze dell’ordine per avere affrontato un’emergenza improvvisa, con ricadute anche sull’organizzazione delle famiglie. Il presidente ha invitato a non alimentare nuove paure, pur mantenendo alta l’attenzione: «Non abbasseremo la guardia, non sottovaluteremo nulla, ma non ci faremo nemmeno intimidire».

Giovedì 12 novembre il tavolo istituzionale tornerà a riunirsi per valutare la situazione ed eventuali disposizioni nazionali. All’incontro di mercoledì hanno preso parte anche il prefetto di Torino Donato Cafagna, il direttore scolastico regionale Stefano Suraniti, Luca Robaldo per le Province e Davide Gilardino per Anci Piemonte. L’obiettivo dichiarato è garantire continuità alle lezioni e sicurezza dopo una giornata segnata dall’apprensione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati