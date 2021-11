Allarme dall’Ema: “Covid alla quarta ondata, Europa nuovo epicentro”. Ma l’Italia resta verde. L’Oms è chiara: “L’Europa è di nuovo al centro della pandemia”. Dopo 5 settimane di contagi in salita nel Vecchio Continente è chiaro che con il Covid, questo inverno, faremo ancora i conti. Nell’ultimo mese le infezioni giornaliere sono cresciute del 55%. Molti gli Stati in cui la situazione, come dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è “seriamente preoccupante”. L’Italia, però, non è fra questi.

Come riporta Prima News l’Ema, Agenzia europea del farmaco, lancia l’allarme quarta ondata in Europa e l’Organizzazione mondiale della sanità prevede che entro febbraio nel nostro Continente si potrebbero contare altri 500mila morti da Covid. Il direttore Oms per l’Europa Hans Kluge avverte: “Siamo di nuovo all’epicentro della pandemia”.

La situazione, però, si presenta decisamente eterogenea con nette differenze fra i vari Stati. La situazione si presenta critica non soltanto la Russia, ma in generale nei Paesi dell’Est, e ancora in Belgio, Regno Unito, Germania, e in molte regioni olandesi. L’Italia, allineata con la Francia su quasi 6000 casi al giorno, resiste bene, dietro alla Spagna (sotto i 2mila) e al virtuoso Portogallo, il Paese con più vaccinati al mondo che infatti vive uno stato di grazia.

I Paesi virtuosi e la “macchia verde” italiana

Fra i Paesi dove la situazione è ancora sotto controllo figurano proprio quelli che hanno proseguito speditamente con la campagna vaccinale e mantenuto le misure di prevenzione come distanziamento e mascherine. Italia, Francia, Spagna e Portogallo rappresentano il “blocco virtuoso” del Continente. In particolare è proprio nel nostro Paese dove si ravvisano le poche “zone verdi” di tutta Europa, concentrate in 6 regioni: Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Sardegna, Molise e Basilicata in cui i tassi di positività sono ai minimi termini. Se si guarda ai vaccinati con almeno una dose, la Spagna è all’81%, l’Italia al 78% e la Francia al 75%. Per una volta, insomma, i Paesi mediterranei navigano in acque più rassicuranti rispetto all’efficiente Nord.