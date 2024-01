Alta Valsesia imbiancata dalla neve: la perturbazione si esaurirà in nottata. Imbiancato tutto l’arco alpino piemontese, a tratti fin sotto gli 800 metri di quota.

Alta Valsesia imbiancata dalla neve: la perturbazione si esaurirà in nottata

Pioggia in valle e neve a quote più alte, indicativamente a partire dagli 800 metri, ma anche oltre. Previsioni dunque rispettate per la giornata di oggi, venerdì 5 febbraio. In Valsesia sono imbiancati gran parte dei centri della zona alta, più o meno da Boccioleto in su.

Più in basso, pioggia continua moderata: una boccata di ossigeno anche per i torrenti e le falde d’acqua potabile.

Nevica anche sulle piste da sci

Sul Monte Rosa e all’alpe di Mera la coltre caduta da questa mattina ha già superato i dieci centimetri, e rappresenta un’ottimo fondo per gli appassionati di sci che saliranno nel fine settimana.

Stessa cosa a Bielmonte, che finora ha “girato” solo grazie agli impianti di innevamento artificale.

La perturbazione in esaurimento

Secondo i meteorologi, pioggia e neve si esauriranno in tarda serata e nel corso della notte. Per la giornata di domani, sabato 6 dicembre, è previsto tempo nuvoloso al mattino con qualche schiarita nel pomeriggio. Domenica meno nuvoloso, mentre all’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare un nuovo fronte di aria umida capace di portare nuove piogge e nevicate.

Foto di copertina tratta da Webcam Valsesia