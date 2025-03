Altra neve in montagna, a Mera e Bielmonte si scia per tutto marzo. Ad Alagna si prosegue sino al 21 aprile. Previste nuove precipitazioni nel fine settimana.

La perturbazione che in questi giorni ha interrotto l’inizio di primavera assaporato l’altra settimana ha portato decine di centimetri di neve fresca in montagna e garantito la prosecuzione della stagione dello sci sino a fine marzo anche a Mera e a Bielmonte. All’Alpe gli impianti rimarranno però chiusi da lunedì 24 a venerdì 28 marzo compresi, poi l’ultimo weekend con festa conclusiva.

Per quanto riguarda invece il comprensorio di Alagna, dove le piste sono situate a quote più alte, la stagione preseguirà fino al 20 aprile. Ma le piogge e nevicate di questi giorni sono un toccasana anche per il sistema di torrenti e fiumi, che stavano già andando in sofferenza alla fine di un inverno non particolarmente piovoso.

Previsioni meteo: permane l’instabilità

Per quanto riguarda invece le previsioni meteo per i prossimi giorni, gli esperti annunciano un prolungarsi della situazione di instabilità. Nella giornata di oggi, giovedì 13 marzo, si prevede cielo nuvoloso con deboli precipitazioni intermittenti e a tratti qualche schiarita, dal pomeriggio rovesci anche a possibile carattere temporalesco. A basse quote temperatura minima sui 6 gradi, massima sui 10. Situazione analoga anche per la giornata di domani, prevalentemente nuvolosa, con eventuali fenomeni piovosi in attenuazione nel pomeriggio.

Sabato sempre molto nuvoloso con precipitazioni sparse, mentre domenica si avrà una nuvolosità ancora estesa, con precipitazioni in diminuzione. Queste le previsioni indicative di oggi, ovviamente andranno ritoccate con il proseguire dei giorni.

