Altre 1500 persone restano senza medico tra Valsesia e Valsessera. In pensione il dottor Nicola Comuniello, “scoperti” pazienti a Pray, Coggiola, Cellio con Breia e Quarona.

Altre 1500 persone tra Valsesia e Valsessera che si ritrovano senza medico di base. Alla fine di ottobre cessa infatti la propria attività il dottor Nicola Comuniello, che aveva ambulatori a Coggiola, Pray, Quarona e Cellio con Breia. E non c’è alcun sostituto.

Nei giorni scorsi i pazienti si sono visti arrivare a casa la comunicazione dell’Asl firmata dal dottor Germano Giordano, direttore del distretto: «Con la presente – si legge – siamo spiacenti di comunicare che il giorno 31 ottobre il dottore Nicola Comuniello cesserà l’esercizio della propria attività convenzionata di medico di medicina generale con questa Asl».

«A fronte della temporanea impossibilità di poterle assicurare la scelta di un nuovo medico di medicina generale nel suo ambito territoriale, dovuta alla cronica carenza di medici, e consapevoli della necessità di poter usufruire di un’adeguata assistenza sanitaria, l’Asl Vercelli ha predisposto degli ambulatori territoriali dedicati, gestiti da medici di continuità assistenziale (vale a dire le ex guardie mediche, ndr) ai quali rivolgersi previo appuntamento telefonico per poter godere dei servizi prescrittivi normalmente erogati dal medico di medicina generale».

Gli altri medici hanno già le liste complete

Ovviamente molti pazienti hanno già verificato se fosse possibile iscriversi nelle liste di altri medici della zona, ma i posto sono pochissimi. Per cui dovranno rassegnarsi a far capo agli ambulatori, rinunciando (almeno per il momento) a quel classico rapporto di conoscenza e di fiducia personale che si poteva instaurare solo con la continuità garantita da un medico stabile.

Il problema, come accennato, tocca in parte la Valsessera (soprattutto Pray e Coggiola), in parte Quarona. Ma il gruppo maggiore dei pazienti sono nella zona di Cellio con Breia. Nicola Comuniello era subentrato nel gruppo di medici di base vincendo un bando di concorso che nel 2018 era stato attivato dall’Asl a seguito della morte del dottor Mario Andreone. Inizialmente riceveva nell’ambulatorio di Cellio e anche in quello di Breia, poi era approdato anche in Valsessera a seguito del pensionamento del dottor Gianni Miloni, sempre nel 2018.

Bisogna rivolgersi agli ambulatori

Adesso per i pazienti non resta altro che rivolgersi, in caso di necessità, agli ambulatori distrettuali. Strutture che in Valsesia sono sempre di più a discapito dei medici di base che invece sono sempre di meno. Attualmente gli ambulatori sono attivi all’ospedale di Borgosesia, a Grignasco, a Romagnano, a Gattinara, a Lozzolo e a Lenta. Ovviamente quello di Borgosesia sarà quello cui si rivolgeranno, per comodità, la gran parte degli assistiti che resteranno da giovedì “orfani” del medico di base.

Da ricordare che solo poche settimane fa un problema analogo si era aperto a Valduggia con l’andata in pensione del dottor Paolo Farsoni. Anche in questo caso non ci sono sostituti, adesso l’Asl ha individuato il centro assistenziale comunale quale sede del futuro ambulatorio distrettuale.

