Una intensa ondata di calore interesserà il Piemonte nei prossimi giorni, con temperature destinate a raggiungere in alcune zone i 37-39 gradi tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Secondo le previsioni dei meteorologi Andrea Vuolo e del Centro meteo Piemonte, l’alta pressione garantirà tempo stabile e assenza quasi totale di precipitazioni per almeno dieci giorni.

Temperature in forte aumento

L’anticiclone è già in fase di consolidamento e favorirà l’afflusso di aria molto calda di origine subtropicale. Dopo un avvio con valori ancora sopportabili nelle ore notturne, da giovedì il caldo entrerà nella sua fase più intensa.

Le massime supereranno diffusamente i 35 gradi, con punte comprese tra 37 e 39 gradi nel fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana. Torneranno anche le notti tropicali, soprattutto nelle aree urbane e collinari, aumentando il disagio dovuto all’afa.

Zero termico oltre i 5.000 metri

Uno degli aspetti più significativi riguarda la quota dello zero termico, prevista tra 5.000 e 5.200 metri sulle Alpi occidentali, un valore eccezionalmente elevato per questa fase dell’estate. L’innalzamento delle temperature in quota avrà effetti anche sull’ambiente alpino, accelerando la fusione di neve e ghiaccio residui e aumentando lo stress per gli ecosistemi montani.

Siccità destinata a peggiorare

L’assenza di piogge rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione. Le previsioni indicano almeno dieci giorni senza precipitazioni significative, mentre le temperature si manterranno fino a 6-9 gradi sopra la media climatica.

La combinazione tra caldo intenso e mancanza di piogge rischia di aggravare ulteriormente la situazione idrica in Piemonte, con ripercussioni sull’agricoltura, sulle risorse d’acqua e sul rischio di incendi nelle aree più esposte.

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