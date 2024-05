Ancora maltempo in vista: questa sera possibili temporali. Già in arrivo sul Piemonte una nuova perturbazione dall’Atlantico che porta instabilità.

Anche l’inizio della nuova settimana sarà segnato da instabilità e maltempo. Nella prima parte della giornata odierna, lunedì 20 maggio, il maltempo concede una tregua, ma solo per qualche ora.

Questo infatti il quadro che delinea il Centro meteo Piemonte: «Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Piemonte ad inizio settimana e in particolar modo tra la serata di lunedì e la prima mattina di martedì determinando il passaggio di piogge, rovesci e temporali diffusi localmente intensi».

Pioggia tra lunedì e martedì

«I primi fenomeni sono attesi nel corso del pomeriggio di lunedì in particolare su zone alpine, sull’Appennino e verso il confine ligure. Dalla serata e nella notte su martedì fenomeni via via più diffusi a tratti anche intensi specialmente su Ovest e Nord Piemonte con locali nubifragi. Graduale miglioramento atteso poi nel corso della mattinata di martedì a partire da sud».

Potrebbe piovere anche parecchio, a seconda della zona: «Complessivamente sono attesi accumuli nell’ordine dei 15/-40 millimetri, ma con picchi superiori a 50-80 millimetri nelle zone più colpite dai rovesci su Alto Piemonte e pedemontane nordoccidentali». In ogni caso, l’Arpa non ha diramato nessuna allerta, per cui la situazione dovrebbe restare sotto controllo, anche per quanto riguarda la viabilità.

Per i giorni successivi il tempo tresterà instabile e variabile.

