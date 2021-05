Angelo Dago: “Alagna Covid free: primo territorio del Piemonte a ripartire dal turismo montano”.

“Con soddisfazione – afferma il presidente della commissione Ambiente Angelo Dago – Alagna, insieme ai comuni dell’Alta Valsesia, sarà il primo territorio montano piemontese a diventare covid free. Oggi inizierà la campagna vaccinale, che includerà tutti i residenti e i dipendenti delle imprese a contatto diretto con il pubblico sia in ambito turistico sia commerciale e che vedrà terminare l’inoculazione della prima dose entro la prima metà di giugno. L’obiettivo è garantire, dunque, la massima tutela entro l’inizio della stagione estiva al fine di rilanciare l’attività turistica”.

“Il periodo pandemico ha messo in ginocchio moltissimi comparti economico-produttivi – continua il consigliere leghista – e anche il territorio montano ha dovuto affrontare non poche difficoltà. Si può dire che la stagione invernale, tra divieti e limitazione degli spostamenti, non è di fatto mai partita e poter organizzare, ora, quella estiva in modo concreto e sicuro è un passo decisivo.

Per la prima volta in Piemonte, sarà un comune valsesiano a fare da apripista per il rilancio della montagna. Non solo territori balneari a ridotto rischio di contagio, dunque, ma una località montana che offre un sevizio, tutela i propri cittadini e pensa alla ripresa partendo da un tassello insostituibile come il turismo”.