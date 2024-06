Angelo Dago resta fuori dal consiglio regionale nonostante i 2480 voti. «Non cambio bandiera e continuerò a lavorare per la Valsesia e il Vercellese».

Le 2480 preferenze ottenute in questa consultazione elettorale non bastano al valsesiano Angelo Dago, leghista da sempre, per rientrare nel consiglio regionale del Piemonte. Passa invece il gattinarese Carlo Riva Vercellotti, che anzi è dato in buona posizione per un posto in giunta.

«Il sistema elettorale proporzionale con cui vengono eletti i 51 consiglieri regionali piemontesi è risultato penalizzante per il territorio nel quale mi sono presentato – commenta Dago –. Ma il risultato personale all’interno della Lega è stato straordinario. I cittadini che mi hanno espresso la loro fiducia scrivendo il mio nome sulla scheda sono stati in numero superiore a quelli che hanno scelto gli altri candidati del mio partito. E questo non solo della provincia di Vercelli, ma anche delle provincie limitrofe. Ciò mi gratifica e mi dà conferma di aver ben lavorato nei cinque anni del mio mandato».

La scorsa tornata elettorale Dago aveva preso 4498 voti, ed era poi diventato anche presidente di commissioni. Ma erano decisamente altri tempi, soprattutto per la Lega.

“Sempre a fianco del territorio”

Angelo Dago riparte dunque dal territorio, forte di una grande esperienza e di tante relazioni costruite negli anni in veste di consigliere regionale.

«Sono estremamente grato a tutti i colleghi di partito, gli amici, i pubblici amministratori e tutti coloro che in questa campagna elettorale sono stati al mio fianco – commenta –. Ora mi prendo un periodo di pausa, ma sicuramente tutto il bagaglio di esperienza creato nei cinque anni in cui sono stato consigliere regionale sarà a disposizione di tutti loro. Ho svolto il mio lavoro silenziosamente, ma tutti coloro che mi hanno sottoposto un’istanza hanno avuto una risposta, e continueranno ad averla. Seppure al di fuori dei ruoli istituzionali, continuo ad essere al fianco degli amministratori, per lavorare a favore delle tante esigenze della Valsesia e del Vercellese».

“Non lascio la Lega”

Angelo Dago continua dunque a lavorare all’interno della Lega, il partito a cui è iscritto fin da quando era ragazzo. «Non cambio casacca, non cambio bandiera – conclude –. Continuo a credere nei miei valori e a lavorare per la Valsesia e il Vercellese: i cittadini mi troveranno sempre dalla loro parte».

