Anziano disperso in montagna: ricerche in corso. Di Marcello Copia, 81 anni, residente a Vogogna, non si hanno notizie dalla serata di sabato 27 dicembre, quando non è rientrato a casa dopo essere uscito con la propria auto. Da quel momento sono scattate le ricerche, che proseguono senza sosta in Val Vigezzo, ma al momento senza risultati.

Anziano disperso in montagna: ricerche in corso

L’auto dell’anziano è stata ritrovata abbandonata sulla neve all’imbocco della Val Loana, nel territorio comunale di Malesco. Da lì si sono concentrate le operazioni di soccorso, andate avanti per tutta la notte tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre, per l’intera giornata successiva e anche nella notte appena trascorsa.

Le ricerche si sono focalizzate nella zona della Val Loana tra Malesco e l’Alpe Scaredi, con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi: squadre a terra, unità cinofile, droni e sorvoli in elicottero. I soccorritori hanno esteso le verifiche anche a un’ampia area della Val Grande, controllando i bivacchi di Scaredi e La Piana per escludere un possibile passaggio dell’uomo.

I soccorsi in azione

Sul posto operano vigili del fuoco, soccorso alpino della Guardia di Finanza, soccorso alpino civile, con il supporto dei carabinieri forestali e della Croce Rossa. Il coordinamento delle operazioni è affidato all’unità di crisi attiva presso il Centro operativo misto di Santa Maria Maggiore, punto di riferimento per tutti gli enti coinvolti.

Fondamentale anche il supporto logistico garantito dai sindaci del territorio e dall’Unione Montana Valle Vigezzo, che stanno collaborando per agevolare il lavoro dei soccorritori.

