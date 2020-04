App Immuni, il Piemonte: «Pronti a lavorare con il governo per renderla più efficace»

App Immuni, interviene sul tema l’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati.

App Immuni, i dati

«La Regione Piemonte è a disposizione per lavorare insieme al Governo per creare una app che sia il più possibile efficace. L’unico modo sicuro di custodire i dati sensibili come quelli sullo stato di salute delle persone è di usare infrastrutture pubbliche, come ad esempio il centro dati del Csi». A dichiararlo Matteo Marnati, assessore all’Innovazione per la regione Piemonte.

Ancora poche informazioni

Le informazioni sull’applicazione, secondo l’assessore, «sono a oggi sono troppo vaghe. Prima di dare il via libera all’impiego di questa tecnologia restiamo in attesa di capirne meglio il funzionamento, senza contare che l’accertamento dello stato di salute delle persone non può prescindere dai tamponi, senza i quali l’operazione partirebbe con le armi spuntate e con il pericolo di creare confusione per i positivi non accertati. Tra l’altro non sembrerebbe garantita neppure la connessione con il sistema sanitario nazionale e regionale. Inoltre, l’utilizzo del Bluetooth traccia non soltanto le persone vicine ma anche quelle distanti fino a 20 metri, e quindi rischia di creare confusione».

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE