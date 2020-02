Arbitri in campo col lutto per ricordare Loris, morto a 25 anni. Il giovane “fischietto” valdostano ha perso la vita in un terribile incidente sulla Torino-Aosta.

Arbitri in campo col lutto per ricordare Loris, morto a 25 anni

Gli arbitri di tutti i campionati nella giornata di ieri, domenica 16 febbraio, sono scesi in campo con il lutto al braccio in memoria di Loris Azzaro, il 25enne collega morto sabato mattina in un incidente stradale sull’autostrada Torino-Aosta. Il giovane, allievo della Polizia di Stato, si stava recando in aeroporto a Torino per prendere il volo per la Basilicata, dove avrebbe dovuto arbitrare il match di eccellenza Brienza- Montescaglioso. Il funerale viene celebrato oggi alle 15.30 nella chiesa di Sant’Orso ad Aosta.

L’Associazione: una vita spezzata mentre inseguiva un sogno

Questo è il comunicato dell’Associazione italiana arbitri: “Aveva solo 25 anni e la passione per l’arbitraggio. Questa mattina Loris, un giovane arbitro della Cai, allievo agente della Polizia di Stato, stava raggiungendo, in macchina, l’aeroporto. Da lì sarebbe partito per la sede della gara. Come migliaia di arbitri fanno ogni settimana. Un tragico incidente, alle sei del mattino, lo ha portato via ai suoi cari e a tutti noi. Non c’è altro da aggiungere, se non l’amarezza e il dolore di una giovane vita spezzata, mentre inseguiva un sogno. In segno di lutto tutti gli arbitri di tutte le categorie, impiegati nel fine settimana, scenderanno in campo indossando il lutto al braccio, come segno di commosso cordoglio e fratellanza”.