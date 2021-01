Arpa Piemonte misura il Covid diffuso nell’aria: in casa le concentrazioni più alte, “assolti” gli ospedali.

Come riporta La Provincia di Biella, le concentrazioni più consistenti di SARS-CoV-2 nell’aria sono state rilevate in ambito domestico con picchi fino a 40ö50 copie genomiche al metro cubo di aria. È quanto rilevato dall’Arpa (Agenzia regionale per la Protezione Ambientale) del Piemonte, che ha messo a punto un metodo, riproducibile e validabile, per determinare la concentrazione del virus nell’aria sia indoor che outdoor. In ambienti esterni, invece, il virus non è risultato finora rilevabile, mentre negli ambiti ospedalieri le concentrazioni sono risultate molto contenute.

