Arriva la pioggia: sarà un weekend caratterizzato dal maltempo

Le prime gocce di pioggia sono attese per il tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio. Sulle nostre zone è indatti in arrivo una perturbazione che caratterizzerà tutto il fine settimana in modo più o meno intenso.

«La discesa di una saccatura atlantica verso l’Algeria e il Marocco richiamerà da questa sera correnti umide dai quadranti sudorientali con un peggioramento del tempo sul Piemonte – confermano gli esperti del Centro meteo Piemonte -. Avremo dunque lo sviluppo di deboli piogge diffuse che potranno proseguire fin verso il pomeriggio di sabato e saranno più insistenti sul Piemonte occidentale e sui rilievi settentrionali maggiormente esposti al flusso umido sudorientale».

Neve (poca) solo in montagna

E la neve? Solo in quota. Si annunciano infatti «nevicate sulle Alpi mediamente oltre i 1100-1300 metri dove potranno accumularsi più di 20-30 centimetri di neve fresca sopra i 1500-1800 metri sui rilievi più esposti al flusso umido. A seguire possibile una breve pausa precipitativa in attesa di una ripresa delle precipitazioni lunedì anche con una fase di neve a quote collinari, da confermare».

Problemi per gli eventi del fine settimana

L’arrivo del maltempo costringe gli organizzatori di eventi all’aperto a ripensare ai propri programmi. Uno dei più significativi in calendario per domenica era il Palio Valsesiano, vale a dire una corsa goliardica di carretti attraverso le strade di Varallo.

Ma il Comitato organizzatore ha preferito rinviare a tempi migliori: «A causa delle previsioni meteo molto incerte e del pericolo, presente anche in assenza di pioggia, di far correre i carretti sul bagnato – si legge sui profili social del gruppo – preferiamo rimandare in altra data il Palio Valsesiano 2026. Comunicheremo al più presto la data del rinvio, così da mostrare gli splendidi lavori che i nostri rioni avevano preparato».

