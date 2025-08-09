Arrivata l’ondata di calore. Domani previsti picchi di 35 gradi e oltre. Dopo alcune settimane relativamente fresche, le temperature tornano ad alzarsi. L’Arpa mette il bollino rosso.

Arrivata l’ondata di calore. Domani previsti picchi di 35 gradi e oltre

Dopo un mese di luglio abbastanza fresco, soprattutto nella seconda metà, da ieri, venerdì 8 agosto, la situazione è cambiata. Come spiegano gli esperti del Centro meteo Piemonte, «la nostra regione sperimenta una nuova ondata di caldo per l’espansione di una vasto promontorio di matrice subtropicale che caratterizzerà le prossime giornate. E stando alle ultime proiezioni potrebbe persistere fin verso il Ferragosto (da valutare però anche qualche temporale di calore specie in montagna per la prossima settimana)».

Queste dunque le indicazioni per il fine settimana. «Il weekend trascorrerà con tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con al più qualche nube cumuliforme pomeridiana sui rilievi, marcato aumento del caldo a tutte le quote con picchi tra 32-35 gradi sabato e diffusamente oltre i 35-36 gradi per domenica, con possibili picchi a sfiorare i 37-38 gradi. Marcate anomalie anche in quota con valori fino a 10-12 gradi sopra le medie del periodo a 1500 metri. Sono attese in rialzo anche le temperature minime che nei grandi centri urbani e in collina difficilmente scenderanno al di sotto dei 21-24 gradi».

Bollino rosso dell’Arpa

Proprio per la giornata di domani, domenica 109 agosto, l’Arpa Piemonte ha indicato il livello “rosso” per le ondate di calore in quasi tutta la Regione. Si parla quindi di «disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno tre giorni con possibili effetti negativi».

Anche per tutta la prossima settimana le previsioni indicano un persistere del bel tempo e del caldo, anche se probabilmente il picco si toccherà domani, domenica 9 agosto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook