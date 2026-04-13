E’ arrivato il maltempo: scatta l’allerta gialla su gran parte del Piemonte. Oggi pioggia, domani ancora instabilità residua. Temperature massime scese di 10 gradi.

E’ arrivato il maltempo: scatta l’allerta gialla su gran parte del Piemonte

Dopo una settimana di sole e temperature ben oltre le medie storiche del periodo, da ieri, domenica 12 aprile, il territorio del Piemonte è entrato in una nuova fase di instabilità. Fase che porta pioggia a tratti anche intensa e temperature massime scese anche di 10 gradi rispetto ai giorni scorso.

Per la giornata di oggi, lunedì 13 aprile, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha addirittura diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico che coinvolge gran parte della regione. Tra le aree interessate figurano anche la Valsesia, il Biellese e il Novarese, dove non si escludono criticità localizzate come allagamenti e movimenti franosi isolati.

Miglioramento dal tardo pomeriggio

Le piogge sono iniziate nei settori nord-occidentali del Piemonte, e si estendono nel corso della giornata successiva anche verso le zone meridionali. Un miglioramento è atteso solo dalla seconda parte di lunedì, nel tardo pomeriggio, ma con condizioni ancora instabili.

La perturbazione, infatti, potrebbe lasciare strascichi anche nella giornata di martedì, mantenendo alta l’attenzione soprattutto nelle aree più esposte al rischio idrogeologico.

Gli accumuli previsti

Secondo il Centro meteo Piemonte, «complessivamente sono attesi fino a 70-100 millimetri di pioggia sui settori alpini più esposti alla ventilazione di scirocco in quota, in pianura tra 10/30 millimetri con picchi superiori ai 35-40 millimetri tra Cuneese occidentale, Torinese centro-occidentale, Biellese, alto Vercellese e Verbano. Accumuli localmente inferiori ai 5-10 millimetri sull’Alessandrino. Quota neve mediamente oltre i 1700-2200 metri».

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