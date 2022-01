Asl Vercelli: “Troppi accessi al pronto soccorso anche solo per un tampone”

Asl Vercelli: “Troppi accessi al pronto soccorso per chiedere un tampone”.

In questi giorni si sta verificando l’accesso improprio al Pronto soccorso di molte persone che richiedono un tampone. Ricordiamo che non è in alcun modo possibile richiedere tamponi al Pronto soccorso, che deve essere destinato alle urgenze. Anche per quanto riguarda i tamponi molecolari e rapidi effettuati dall’ASL, ricordiamo che devono essere prescritti dal medico di base o dal SISP per verificare la guarigione da positività e per accertartamenti di persone sintomatiche o che hanno avuto un contatto stretto con persone positive.