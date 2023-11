Assaggio d’inverno nel weekend: irruzione artica con freddo e vento. In arrivo un deciso calo delle temperature.

«Nel fine settimana appare ormai confermata una irruzione di aria artica anche sull’Italia – avverte Edoardo Ferrara di 3Bmeteo.com -. Un lobo del vortice polare andrà infatti posizionandosi sulla Scandinavia e piloterà masse d’aria molto fredda direttamente dall’Artico fin verso il cuore dell’Europa ma anche sulla nostra Penisola, sebbene in parte smorzata».

Si va sottozero

Per quanto riguarda la nostra zona, tra sabato e domenica le temperature minime sono previste intorno allo zero, anche più basse nei fondovalle. Mentre le massime non supereranno gli 8-10 gradi. Quindi un calo assai netto rispetto per esempio a ieri, con le massime salite anche oltre i 15.

Non sono invece previste precipitazioni di nessun genere per i prossimi giorni.