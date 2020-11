Atap riduce la capienza dei pullman.

Atap riduce la capienza

Atap Spa avvisa che, a seguito della pubblicazione del Decreto n.123 della Regione Piemonte del 30 ottobre 2020 “Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico”, a decorrere da lunedì nei servizi di linea urbani ed extraurbani è ammesso a bordo un numero di passeggeri non superiore al 50% del totale dei posti previsti dalla carta di circolazione dell’autobus, con utilizzo prioritario dei posti seduti.

In ogni caso i passeggeri sono tenuti a disporsi a bordo in modo da garantire la massima distanza reciproca possibile, fatte salve le eccezioni previste dalle linee guida nazionali.

Si segnala che nel caso in cui venga raggiunto il limite di carico massimo il conducente è autorizzato a non effettuare le fermate successive per il carico di nuovi utenti (ovviamente a meno che non vi sia un contestuale sbarco di passeggeri); in questi casi l’azienda attiverà corse di rinforzo nei limiti delle disponibilità di uomini e veicoli.