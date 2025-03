Attore di Pray sul piccolo schermo con Rocco Schiavone. “Frankino” Bertuzzi ha recitato accanto a Marco Giallini nella celebre fiction ambientata ad Aosta.

Da Pray sul set della fiction di Rai2 “Rocco Schiavone”. Il nome di Franco Bertuzzi, meglio conosciuto come Frankino, compare tra i titoli di testa dell’episodio 2 “Ossa Loquuntur” della sesta stagione. La puntata è andata in onda il 19 febbraio di quest’anno ma è visibile su Rai Play. Una parte non marginale quella di Bertuzzi che recita accanto all’attore Marco Giallini. Non di certo una comparsa per l’attore originario della Valsessera, ma una parte recitata.

Una fiction nata nel 2016

“Rocco Schiavone” è una serie televisiva italiana che è prodotta dal 2016 e che è tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini. Protagonista è un vicequestore della polizia dal carattere burbero e irascibile che ricerca la verità attraverso le sue indagini. E tra le varie scene compare anche Bertuzzi nelle vesti di Renato Biancavalle, che con i due fratelli ha un’impresa edile dedita anche ad attività losche.

Diversi i primi piani di Bertuzzi, che evidenziano la sua intensità e la sua presenza scenica. Con Giallini, il vicequestore Schiavone, intraprende un dialogo che denota la sua abilità di attore.

Anche nel finale c’è una scena che lo vede protagonista con gli altri due fratelli.

Le “indagini” a Borgosesia

Ma le indagini di Rocco Schiavone hanno interessato, tempo fa, anche Borgosesia. Uno dei sospettati nell’ultimo libro di Manzini era infatti spettatore alla partita di calcio al Comunale di via Marconi. Dopo aver portato gli uomini della questura di Aosta, dove lavora Schiavone, nel Biellese è stata anche citata Borgosesia. La celebre fiction “Rocco Schiavone” di Rai Due nel frattempo è già terminata, il pubblico aspetta le prossime puntate visto che l’autore Manzini ha già scritto altri libri dai quali si potrebbero prendere spunti per i nuovi episodi.

Le esperienze di Bertuzzi

Per Bertuzzi si è trattato di una esperienza notevole, che non è la prima nel curriculum dell’attore valsesserino. In passato Bertuzzi ha già partecipato ad altre fiction e, attualmente, è impegnato nella registrazione di una puntata di una serie televisiva che andrà in onda su Rai Uno in autunno.ù

L’uomo ama da sempre il teatro e la recitazione, ha organizzato corsi e laboratori. Nelle scuole propone attività legate al teatro e alla realizzazione di spettacoli per i bambini e ragazzi.

Molto conosciuto in zona ha collaborato con diverse associazioni come la Pro loco di Pray, per l’allestimento di appuntamenti come la festa di Halloween. Con la compagnia Teatrando ha partecipato a diverse performance in varie località del Biellese e nell’ambito culturale come “Turno di notte” alla Fabbrica della ruota” di Pray.

