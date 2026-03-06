Auguri papà! Mandateci i vostri messaggi per la festa del 19 marzo. Usate WhatsApp al numero 370.3518.212: foto e messaggi saranno pubblicati su Notizia Oggi.

Auguri papà! Mandateci i vostri messaggi per la festa del 19 marzo

Volete fare gli auguri al papà in modo originale in occasione della festa del 19 marzo? Vi aiutiamo noi: basta inviare una foto con il relativo messaggio, e l’augurio verrà pubblicato su Notizia Oggi proprio govedì 19 marzo, giorno della ricorrenza di San Giuseppe. Occorre inviare tutto entro lunedì 16 marzo.

Inviarci le foto è semplicissimo: basta utilizzare WhatsApp al numero 370.3518.212 e inviare foto e testo (massimo 20 parole). Oppure potete inviarci la foto usando il nostro indirizzo mail notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Fate lavorare la fantasia

Ovviamente devono essere fotografie dove si vede il papà insieme ai figli, mentre porta a scuola i bambini, in un gesto affettuoso, mentre cambia il pannolino… Insomma: il papà mentre fa il papà!

Per la buona riuscita, chiediamo un piccolo aiuto anche a tutte le mamme: aiutate i vostri bimbi a scattare l’immagine con il loro papà, scrivere il messaggio di auguri e nell’inviarci il tutto. Non perdiamo l’occasione per far sapere al papà quanto bene gli vogliamo e quanto gli siamo grati. E poter vedere sul suo viso la gioia e la commozione per questo vostro regalo, semplice ma sincero.

Per favore, non fate collage…

Vi chiediamo solo un favore: mandateci una foto “normale”, non un collage di più immagini. Oggi con una banale App sullo smartphone si possono elaborare gruppi di foto anche molto belli da vedere ma… se li si pubblica sul giornale la resa è decisamente minore: immagini piccole, a volte si devono tagliare… Insomma, se è possibile mandateci una foto semplice.

Altra raccomandazione: una sola foto per ogni papà.

Tutti insieme il 19 marzo e sulla chat

Ricordiamo ancora il termine ultimo per inviare foto e messaggio: venerdì 14 marzo. La pubblicazione dei messaggi di auguri sarà poi sul giornale del 17 marzo. Chi ci invia messaggi via WhatsApp verrà automaticamente inserito nella chat di Notizia Oggi: ovviamente è possibile togliersi quando lo si desidera.

