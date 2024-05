Aurora boreale ben visibile in zona: tempesta geomagnetica tra le più intense. LE FOTO

Aurora boreale ben visibile in zona: tempesta geomagnetica tra le più intense. L’insolito fenomeno nella notte appena passata: aloni di porpora in cielo fotografati anche alle nostre latitudini.

Aurora boreale ben visibile in zona: tempesta geomagnetica tra le più intense

La foto di copertina è stata realizzata da un lettore (che ringraziamo) in via Partigiani a Borgosesia nella tarda serata di ieri. E’ uno dei tantissimi avvistamente del fenomeno dell’aurora boreale, che nella notte appena trascorsa è stato ben visibile anche in Italia.

Merito di una tempesta geomagnetica tra le più forti che si siano registrate negli ultimi vent’anni. Come è noto, le aurore boreali sono solitamente visibili a latitudini ben più a nord rispetto alle nostre zone. Solo in casi di particolare intensità, il fenomeno si nota in aree anche più a sud.

Le foto del Piemonte

Qui sotto, alcune immagini postate sul profilo social del Centro meteo Piemonte.

Una tempesta estrema

Secondo alcune prime stime, la tempesta geomagnetica di questa notte è stata la più potente da quasi 21 anni.

«Alle 00.54 l’indice di disturbo del campo magnetico planetario ha raggiunto quota 9, la più alta possibile. Questo configura una “tempesta geomagnetica estrema” (grado G5). Non succedeva dal lontano novembre 2003, quando furono registrate alcune delle tempeste più potenti della storia. Le aurore si sono viste in tutta Europa anche a latitudini molto meridionali: abbiamo avvistamenti dall Sicilia e persino dalle webcam dei telescopi sulle isole Canarie».

«La causa di quanto sta avvenendo è un filotto di eruzioni di massa coronale prodotte nel sole negli scorsi giorni. Erano 20 anni che il vento solare non raggiungeva i valori osservati» la scorsa notte.

Tempesta geomagnetica estrema significa che nei Paesi più a nord, come Scandinavia e Canada, sono scattati i protocolli di protezione delle reti elettriche e delle infrastrutture critiche che più rischiano di essere danneggiate dalle condizioni geomagnetiche.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook