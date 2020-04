Aziende tessili riaprono dopo il braccio di ferro

Aziende tessiliriaprono dopo il braccio di ferro.

Aziende tessili riaprono

E’ la volta buona il tessile può riaprire. Ieri finalmente è arrivato il via libera. In fondo i maggiori gruppi tessili come Zegna o Vitale Barberis Canonico già subito dopo la serrata di marzo avevano iniziato a sanificare i locali. Ci sono volute settimane per far capire al Governo che all’interno di una fabbrica il “distanziamento sociale” è decisamente maggiore rispetto a fare la fila fuori da un supermercato. Già subito dopo Pasqua nel Biellese le aziende avevano tentato di ripartire, ma i colleghi di Prato in Toscana si erano ribellati e così le fabbriche erano state di nuovo chiuse.

Ora si può partire con tutte le misure di sicurezza del caso.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE