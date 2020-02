Basta ufficio, faccio la guida: l’avventura di una coppia di Roasio

Basta ufficio per lavorare all’aria aperta: i “Vagamondi” di Roasio guidano le persone alla scoperta della natura.

Basta ufficio, si va all’aperto

La passione per la natura e le attività all’aria aperta può diventare un lavoro. Hanno avuto il coraggio a 32 anni di voltare pagine e provarci. E’ nato così il progetto “Vagamondi” di Valentina Zampieron e Roberto Landolina trasformando una passione in professione perché lavorare facendo qualcosa che piace e appassiona è sicuramente meglio. La coppia ha deciso di raccontare la propria esperienza anche sui social “invitati” sul canale Facebook del sindaco di Gattinara Daniele Baglione.

In montagna

A seguire per primo l’idea è stato Roberto Landolina: «A noi basta essere all’aria aperta. Ho iniziato questa mia passione per caso grazie a un amico che mi ha portato in montagna. All’inizio pensavo fosse noiosissimo camminare e invece ho scoperto che si possono fare tantissime attività entrando in contatto con la natura riuscendo a conoscerci un po’ meglio». Poi la prima esperienza solitaria nel 2013: «Quell’anno lì ho chiesto a qualcuno se voleva accompagnarmi in Corsica, nessuno ha aderito. Sono andato da solo e sono stato sull’isola un mese camminando e andando alla scoperta del territorio. Da lì sono iniziate tante esperienze in arrampicata, in bicicletta in Islanda, dove ho percorso centinaia di chilometri da solo senza supporto. E lì ho rafforzato le mie idee. Dopo quel viaggio ero ancora più convinto».

Dalla passione al lavoro

Ed è scattata l’idea: «Perché non farlo diventare un lavoro?. Quest’anno io e Valentina siamo diventati guide escursionistiche ambientali avendo una abilitazione della Regione Piemonte per accompagnare le persone». Sui social sono i “Vagamondi”. Roberto è stato seguito nel suo percorso da Valentina Zampieron, un diploma di perito agrario alle spalle. «Questa esperienza è tutta una scoperta anche per noi – racconta -. Per sei anni ho fatto sei anni la commessa in un negozio di abbigliamento. La passione c’è sempre stata». E quando il suo compagno le ha proposto di seguirlo nell’avventura non ci ha pensato un attimo. La prima uscita è stata vicino a casa, tra i vigneti di Casa del Bosco e c’è stata subito una grande partecipazione.

Le escursioni

«Con la qualifica ricevuta – spiega – possiamo accompagnare in escursioni di uno o più giorni, in Italia o all’estero, anche personalizzate, con le ciaspole sulla neve e in bicicletta, alla scoperta di luoghi affascinanti con professionalità e sicurezza». Per info, curiosità o è possibile scrivere a vagamondiguide@gmail.com o chiamare i numeri Roberto 3484019900 e Valentina 3409224043. Sono presenti anche sui social digitando @vagamondiguide.

Un primo calendario di appuntamenti è già stato proposto, ma l’obiettivo è di andare incontro anche alle idee delle persone.