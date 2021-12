A Bielmonte impianti pronti: si riparte sabato 4 dicembre.

Bielmonte apre le piste sabato 4 dicembre

A Bielmonte è scesa ancora la neve e l’apertura del 4 dicembre si avvicina. «Siamo in linea con i tempi – spiega Giampiero Orleoni di Icemont – e siamo fiduciosi per poter partire a inizio dicembre come da programma».

Si attendono conferme, o nuove disposizioni

Per quanto riguarda invece le modalità di ripartenza, si attendono chiarimenti soprattutto dopo l’entrata in vigore del Super Green pass.

«Per noi conta lavorare – riprende –, meglio farlo in totale sicurezza che non farlo». Non va dimenticato che nell’ultimo inverno gli impianti sono stati praticamente fermi, se non per i tesserati Fisi, ovvero gli atleti.

A Bielmonte in teoria si potrebbe sciare addirittura senza Green pass secondo le vecchie regole, visto che non ci sono impianti al chiuso. Ma al momento non c’è ancora certezza riguardo come verrà gestito il turismo invernale.

«Attendiamo il dispositivo attuativo. È logico che far sciare solo i possessori del Green pass vorrebbe dire togliere una parte di clientela, soprattutto a bar e ristoranti».

Si spera nei controlli a campionamento

Altro tema sono i controlli e qui Orleoni veste i panni di presidente Arpiet Piemonte.

«Per quanto riguarda l’accesso alle piste ormai tutto è abbastanza automatizzato, Ma se super Green pass sarà, la nostra proposta è la resta: non ci chiedano di controllare tutti, se non a campione».

Per i gestori degli impianti sarebbe non solo oneroso, ma anche impossibile.

Crediti foto copertina: pagina fb Bielmonte neve.

