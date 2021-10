Boom di richieste di tamponi. Tanti per lavorare, ma anche per viaggi e turismo

Esplodono le richieste di tamponi. Nel weekend operativo un hotspot a Borgosesia.

Boom di richieste di tamponi

L’obbligo di Green pass sul posto di lavoro ha prodotto nel fine settimana un vero assalto alle farmacie, che ormai stanno facendo registrare il tutto esaurito in tema di prenotazioni. La settimana che si apre sarà decisiva per capire se il flusso delle richieste sarà gestibile, o se dovranno introdurre degli aiuti specifici.

Proprio per supportare le farmacie e i laboratori privati, la Regione Piemonte e le Asl hanno messo a disposizione degli hotspot pubblici per i tamponi. Ed è probabile che l’iniziativa venga ripetuta.

LEGGI ANCHE: Tamponi rapidi negli hotspot pubblici: c’è anche Borgosesia

Farmacie in difficoltà

Le prenotazioni in farmacia sono ormai colme, e ne avevamo già parlato qui. La Farmacia Alta Valsesia di Alagna da giorni ormai vede le richieste aumentare.

«Abbiamo un farmacista che si dedica apposta al servizio tamponi – spiega Massimo Gabbio -. Le richieste sono davvero importanti. Cerchiamo di soddisfare tutti, ma gli accessi stanno aumentando. E i motivi non sono soltanto per lavorare; c’è anche chi ha bisogno del tampone per viaggiare o per cenare fuori».

Stessa situazione anche alla Lloyds Farmacia di Romagnano. «I tamponi vengono effettuati tre giorni a settimana e le richieste sono davvero tante, in deciso aumento. C’è chi ha bisogno per andare a lavorare, ma non solo».

Molte farmacie hanno esaurito tutti i posti a disposizione; come capita a Valdilana alla farmacia Zantonelli di Mosso, ormai piena anche per tutto il mese di novembre.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE