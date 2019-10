Borgosesia Ipsia Magni promuove la formazione | VIDEO

Gli studenti protagonisti di un video dedicato al collegamento scuola-lavoro.

Borgosesia Ipsia Magni promuove la formazione

“Scegli la scuola giusta per il tuo futuro. Le aziende del territorio ti aspettano”. Si chiude così il video promozionale che da qualche settimana sta spopolando sui social, tra i giovani e le famiglie di Valsesia e province limitrofe. L’operazione intende rilanciare la formazione professionale, determinante per le aziende del territorio, soprattutto del settore metalmeccanico, che sono in costante ricerca di figure specializzate e guardano quindi con grande interesse al mondo della scuola e ai suoi diplomati.

Il video è stato realizzato a giugno da una troupe professionista, la “We are dreamers film” di Grignasco. Davanti alla telecamera gli studenti dell’Ipsia “Magni” che si sono prestati all’operazione con grande serietà. Il progetto è stato interamente finanziato dall’associazione Metallurgi Valsesia e Cusio, Rotary club Gattinara, Prosino srl ed Enrico De Bernardi impianti elettrici.