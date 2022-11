Borgosesia ospita “Wooooow”, il salone dell’orientamento per i ragazzi. Appuntamento questa mattina al palazzetto dello sport di via Marconi.

Borgosesia ospita “Wooooow”, il salone dell’orientamento per i ragazzi

Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia il gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia organizza una nuova edizione in presenza dell’iniziativa dedicata all’orientamento scolastico e post-diploma a cui collaborano imprese, scuole e istituzioni delle due province. L’evento è intitolato “Wooooow – Centra il tuo futuro!”

Al palasport cittadino

Per quanto riguarda Borgosesia, l’appuntamento è per oggi, sabato 12 novembre, dalle 9 alle 13 al palazzetto dello sport di via Marconi. Invitati gli studenti di terza media. Agenzie formative e scuole secondarie di secondo grado dei rispettivi territori saranno presenti con stand informativi in cui illustreranno le loro attività.

«Il format di “Wooooow” – spiega il presidente del gruppo Giovani imprenditori di Cnvv, Marco Brugo Ceriotti – è stato rinnovato e vedrà vari speaker provenienti dalle aziende, dal mondo della scuola e dalle istituzioni del territorio alternarsi sul palco con interventi in cui informare e orientare gli studenti verso scelte consapevoli sul proprio futuro, scolastico e lavorativo. Da questo confronto emergeranno informazioni utili sull’evoluzione delle professioni, sulle competenze richieste dalle imprese e sulle proposte formative del territorio».

C’è anche un sito web

«L’attività di “Wooooow” – conclude Brugo Ceriotti – continuerà anche durante il resto dell’anno attraverso l’utilizzo della piattaforma www.wooooowpiemonte.com realizzata dai gruppi giovani delle associazioni territoriali di Confindustria Piemonte grazie all’impegno del presidente regionale, Andrea Notari. Qui saranno caricati i video degli interventi delle aziende, in modo da essere sempre a disposizione di chi è in uscita dalle scuole secondarie di primo grado, che potrà anche sperimentare il cosiddetto “OrientaTest”: un ausilio per la scelta della scuola superiore sulla base delle caratteristiche e interessi personali, uniti alla conoscenza del tessuto industriale della propria zona».