Borgosesia piange nonna Maria: aveva vinto il Covid, l’ha tradita un malore. La sua esperienza aveva dato speranza: a 90 anni era riuscita a sconfiggere il Covid, nonostante fosse affetta da diverse patologie.

Maria Chiona però non ce l’ha fatta e ha cessato di vivere nella casa di riposo di Sant’Anna dov’era ospite da alcuni anni. Chiona, nata in Liguria ma ben presto trasferita con la famiglia a Borgosesia, è nonna dell’assessore comunale Eleonora Guida. Era risultata positiva al Covid ai primi di dicembre: dopo un periodo di isolamento, e con una sintomatologia tutto sommato leggera, la buona notizia del tampone negativo. A distanza di pochi giorni, un malore le è risultato fatale. Il funerale è stato celebrato l’altro giorno in chiesa parrocchiale.

