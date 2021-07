Borgosesia record di vaccinati: terzo posto in Piemonte. Il 66 per cento dei residenti oltre i 12 anni si è iniettata almeno una dose di siero.

Borgosesia record di vaccinati: terzo posto in Piemonte

C’è Borgosesia al terzo posto tra le città piemontesi più vaccinate. Il “borgo” vanta una quota di residenti che hanno fatto almeno la prima dose del 66 per cento. E’ preceduta solo da Acqui Terme dove il 71 per cento della popolazione è stata vaccinata almeno con la prima dose, e da Vinovo (67 per cento). Terze alla pari con Borgosesia ci sobo Domodossola, Chieri e Ivrea.

Il sindaco: orgoglioso

«Sono dati che mi rendono molto orgoglioso – commenta il sindaco Paolo Tiramani –: fin dalla primavera 2020 ci siamo attivati con tutti i mezzi a nostra disposizione per tutelare i nostri cittadini e metterli nelle migliori condizioni per difendersi dal virus. Lo scorso anno siamo stati tra i primi in Italia ad effettuare la campagna di test sierologici su tutta la popolazione, e poi sugli allievi delle nostre scuole. Oggi abbiamo raggiunto questo ottimo risultato con la campagna vaccinale, ed è importante perché questo mette la nostra città ed i nostri cittadini nelle migliori condizioni per ripartire sotto tutti i punti di vista, dopo le difficoltà degli ultimi 18 mesi».

Almeno la prima dose a 7.580 residenti

A Borgosesia è stato somministrato il farmaco a 7,580 residenti, sugli 11.547 over 12 totali: «E’ un risultato che abbiamo ottenuto grazie all’ottima sinergia creatasi con l’Asl di Vercelli – sottolinea ancora Tiramani – con la quale abbiamo messo in campo azioni mirate, come la creazione del secondo polo vaccinale nel Teatro Pro loco. Non va poi dimenticato il proficuo lavoro di squadra effettuato dalle associazione cittadine».