Caldo record agli sgoccioli: in Piemonte arriva la svolta tanto attesa

Dopo oltre un mese di caldo eccezionale, il Piemonte si prepara a voltare pagina. Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, del portale Meteo in Piemonte, da domenica 19 luglio e soprattutto dall’inizio della prossima settimana masse d’aria più fresca provenienti da nord raggiungeranno la regione, determinando un deciso calo delle temperature e la fine dell’intensa ondata di calore che ha caratterizzato gran parte dell’ultimo mese.

Il cambiamento sarà graduale. Tra oggi, venerdì 17 lluglio, e domani il caldo continuerà infatti a farsi sentire, con temperature ancora abbondantemente superiori ai 30 gradi in pianura e punte comprese tra 35 e 37 gradi nelle ore più calde. Da domenica, invece, i valori inizieranno a diminuire fino a riportarsi su livelli più vicini alle medie climatiche del periodo.

Un caldo eccezionale per durata e intensità

Quella che si avvia alla conclusione è stata una delle fasi più intense degli ultimi decenni. Secondo Vuolo, dal 13 giugno il Piemonte ha registrato temperature costantemente superiori alla media stagionale di 5-8 gradi, con scarti che in alcune giornate hanno raggiunto anche i 10 gradi.

In pianura i termometri hanno superato quasi quotidianamente i 30-33 gradi, mentre nell’Alessandrino si sono sfiorati i 40 gradi. Una situazione che, per estensione, persistenza e intensità, ha ricordato e in alcuni casi superato le grandi ondate di calore del 2003, del 2015 e del 2022, rendendo questa estate particolarmente difficile da sopportare per cittadini, lavoratori e persone più fragili.

Tra gli effetti più evidenti dell’ondata di calore:

temperature fino a 10 gradi oltre la media;

oltre trenta giorni consecutivi di afa e caldo intenso;

punte vicine ai 40 gradi nell’Alessandrino;

notti tropicali con minime spesso superiori ai 20 gradi.

Temperature più gradevoli già dalla prossima settimana

La svolta sarà percepibile soprattutto nelle ore notturne. Se durante il giorno le massime resteranno comunque estive, comprese generalmente tra 28 e 32 gradi, le minime torneranno finalmente a scendere sotto la soglia dei 20 gradi anche nelle città.

Nelle campagne e nei fondovalle si potranno registrare valori inferiori ai 15 gradi, favorendo un riposo notturno decisamente migliore rispetto alle ultime settimane. Si entrerà così in una fase di estate più normale, con giornate calde ma senza gli eccessi che hanno caratterizzato il lungo periodo appena trascorso.

La pioggia continua però a mancare

La diminuzione delle temperature non coinciderà però con un ritorno delle precipitazioni. Il quadro meteorologico resta infatti caratterizzato da una marcata carenza di piogge, che continua a preoccupare agricoltura, risorse idriche e territorio.

Il sollievo arriverà quindi soprattutto dal punto di vista termico, grazie all’afflusso di aria più fresca da nord. Per rivedere precipitazioni diffuse e significative bisognerà invece attendere un’evoluzione diversa della circolazione atmosferica. Intanto, per milioni di piemontesi, la notizia più attesa è finalmente realtà: l’estate proseguirà con un caldo più sopportabile e decisamente più vicino alla normalità stagionale.

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