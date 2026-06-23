Paesi e città nella morsa dell’afa: temperature (percepite) verso i 40 gradi

L’ondata di calore che sta interessando il Piemonte continua a intensificarsi. A Vercelli, Novara e Biella, secondo il bollettino di Arpa Piemonte, per le giornate del 23 e 24 giugno è confermato il livello 3, il più alto della scala del disagio bioclimatico. Le temperature massime previste raggiungeranno i 37 gradi nel Vercellese e i 35 gradi nel Novarese, con valori percepiti ancora più elevati.

A preoccupare non sono soltanto le massime diurne, ma soprattutto la persistenza del caldo. Nel Vercellese si arriverà a undici giorni consecutivi di condizioni critiche già il 23 giugno, che diventeranno dodici il giorno successivo. Le minime notturne resteranno elevate, spesso superiori ai 23-25 gradi, rendendo difficile il recupero fisiologico dell’organismo durante le ore notturne.

Giugno da record storico

I dati registrati negli ultimi giorni confermano il carattere eccezionale di questa fase meteorologica. Ieri, lunedì 22 giugno, Vercelli ha toccato i 36 gradi, Novara i 35 e Biella i 34. Valori che risultano nettamente superiori alle medie climatiche del periodo e che avvicinano diverse località piemontesi ai record storici per il mese di giugno.

Emblematico il dato dell’aeroporto di Torino Caselle, dove sono stati registrati 36,4 gradi, temperatura che eguaglia il secondo valore più alto mai osservato nel mese di giugno dall’inizio delle rilevazioni nel 1965. Solo il 27 giugno 2019, con 36,9 gradi, fece registrare una temperatura superiore. Un segnale che conferma l’eccezionalità dell’evento in corso sull’intero Nord-Ovest italiano.

Il caldo durerà fino a luglio

Le previsioni indicano che l’anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena meteorologica almeno fino ai primi giorni di luglio. Per il Piemonte orientale, e quindi anche per le province di Vercelli, Novara e Biella, si prospettano temperature costantemente oltre i 35 gradi, con la concreta possibilità di sfiorare o raggiungere i 40 gradi nel prossimo fine settimana.

Accanto al caldo estremo, gli esperti segnalano anche il rischio di forti temporali pomeridiani sulle aree alpine e prealpine, compreso il settore del Monte Rosa. I fenomeni potrebbero risultare intensi, con grandinate, nubifragi e forte attività elettrica. Per il momento, però, la notizia principale resta una sola: il Piemonte orientale continua a fare i conti con una delle ondate di calore più intense e durature degli ultimi decenni, in un giugno che sta già entrando negli annali della meteorologia regionale.

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