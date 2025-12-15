Cambia il tempo: nuvole da oggi pomeriggio, domani pioggia. Previste precipitazioni tra martedì e mercoledì, ma di modesta intensità.

Cambia il tempo: nuvole da oggi pomeriggio, domani pioggia

«Dopo la lunga fase di alta pressione che ha favorito giornate con temperature primaverili in montagna e una spiccata inversione termica sulle pianure del Piemonte, la situazione meteo è destinata rapidamente a cambiare con l’inizio della nuova settimana per l’arrivo di un’intensa perturbazione di origine atlantica». E’ quanto segnala il meteorologo Andrea Vuolo per l’inizio di questa nuova settimana.

Dopo un lungo periodo segnato da cielo sereno e temperature al di sopra delle medie del periodo, la situazione è destinata a cambiare. «La perturbazione si avvicinerà al Piemonte a partire dal pomeriggio di lunedì, quando è atteso un rapido aumento di nubi medio-alte e la successiva attivazione dei primi deboli fenomeni entro la tarda serata sulle aree meridionali della regione».

«Dalla notte le precipitazioni si estenderanno poi gradualmente a tutto il Piemonte, intensificandosi soprattutto tra la mattinata e il tardo pomeriggio di martedì fino a divenire moderate o forti».

Precipitazioni, ma modeste sulla nostra zona

La pioggia sarà intesa soprattutto sul basso Piemonte, mentre Valsesia, Novarese e Biellese dovrebbero essere investite solo marginalmente da questo fenomeno, con precipitazioni modeste. Il tutto andrà a esaurirsi tra la mattinata e il primo pomeriggio di mercoledì.

Le temperature si abbasseranno di qualche grado, ma anche le minime resteranno tendenzialmente sopra lo zero, ovviamente a seconda delle località.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook