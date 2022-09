Caro energia, l’allarme degli industriali: così non possiamo farcela. Gianni Filippa, presidente di Cnvv, continua a confrontarsi con i colleghi e industriali sperando che la situazione possa sbloccarsi in qualche modo.

Caro energia, l’allarme degli industriali

Ci sono già aziende in Piemonte che si sono fermate o hanno rallentato la produzione proprio a fronte dei continui aumenti in bolletta ormai insostenibili. Il problema è ormai nazionale. Da più parti è stato lamentato che l’emergenza energetica rischia di mettere a repentaglio competitività delle aziende e continuità industriale sul territorio.

In Valsesia

«Il Governo deve trovare una soluzione anche perché diventerà un problema gigantesco che non colpisce solo le industrie, ma anche le famiglie. Ma il problema non è di oggi, sono mesi ormai che stiamo assistendo a un aumento generalizzato. Siamo di fronte a prezzi insostenibili per come siamo abituati oggi».

LEGGI ANCHE Caro energia sulle piscine: molte in inverno chiuderanno

Soluzione

«L’energia e il gas devono costare un prezzo ragionevole in modo da permettere alle famiglie e alle aziende di continuare a vivere e produrre. Rendiamoci conto però che non è un fatto italiano, ma europeo. Ci sono Paesi che ci stanno guadagnando, su questo caro prezzo. Penso che non convenga a nessuno creare un disordine, bisognerà trovare una soluzione equa che non danneggi nessuno e che sia sostenibile».

Preoccupazione

«Con questi prezzi a lungo andare molte industrie rischiano di fermarsi. Per carità molte hanno puntato sulle energie alternative, ma comunque i costi sono aumentati per tutti. Se la situazione energia non cambia prima o poi il problema toccherà davvero tutti».