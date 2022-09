Cascina di Ailoche ancora in pericolo: paura per le piene autunnali

Ad Ailoche il titolare dell’azienda-cascina lancia un altro appello: «Avevo letto che i soldi erano stati stanziati. Ora sarebbe il momento ideale per poter intervenire evitando che la situazione peggiori».

Cascina ancora in pericolo ad Ailoche

Il cantiere per andare a ripristinare gli argini dello Strona ad Ailoche ancora non si vede, nonostante la Regione abbia già stanziato i soldi. E Agostino Corradino Locatello, l’allevatore che rischia di vedersi spazzare via la stalla, ora inizia a preoccuparsi.

Era l’ottobre 2020 quando l’alluvione fece danni in Valsessera. Ad Ailoche lo Strona si portò via anche una buona porzione di terreno proprio all’altezza della proprietà di Corradino Locatello.

Fondi stanziati…

A maggio la Regione Piemonte aveva provveduto erogare al Comune di Ailoche un finanziamento di 500mila euro per realizzare i lavori di sistemazione idraulica ed erosione spondale del torrente Strona proprio in località Gabbio.

«Avevo letto che la Regione ha stanziato la somma necessaria per l’intervento – spiega l’allevatore –, ma qui cantieri nessuno li ha visti. Il rischio è che con l’arrivo delle piogge dell’autunno il torrente tornerà a ingrossarsi».

Ma ancora niente lavori

La preoccupazione da parte dell’allevatore è molta. «Con il terreno secco di questi mesi il rischio che l’acqua si porti via un altro pezzo di terra e la stalla è alto – riprende –. Non capisco come mai i lavori non siano ancora partiti. È il momento ideale per poter lavorare, i terreni così secchi aiutano».

Tutta la parte burocratica è stata superata, ora bisogna procedere con l’affidamento dei lavori. Ma non c’è ancora una data. Nel frattempo il meteo inizia a dare qualche preoccupazione con l’arrivo del maltempo. L’allevatore spera che l’appello non cada nel vuoto.

