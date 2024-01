«Ce la metto tutta per guarire. E voglio ricandidarmi». Nuove cure per il sindaco di Pray. Gian Matteo Passuello è stato ancora in ospedale, «ma sono fiducioso, spero di poter tornare a lavorare nelle prossime settimane».

«Ce la metto tutta per guarire. E voglio ricandidarmi». Nuove cure per il sindaco di Pray

La voce è piena di emozione e di speranza, anche se ha fatto più di un mese di ospedale. Gian Matteo Passuello, sindaco di Pray, era stato nuovamente ricoverato a inizio dicembre per l’ultimo ciclo di cura per cercare di risolvere i problemi di salute scoperti nei mesi scorsi.

Passuello aveva fatto ritorno a casa e a Pray dall’ospedale già in autunno, aveva presieduto anche una giunta. Poi è stato ricoverato per l’ultima fase della cura.

La voglia di tornare a casa

Raggiunto telefonicamente, non nasconde la voglia di tornare al lavoro. Anche solo una telefonata per una breve intervista diventa motivo per ribadire la sua ferma volontà di rimettersi in pista il prima possibile. Ed è un modo anche riassaporare un po’ di normalità, proprio come quando nei mesi scorsi era impegnato in prima persona nella gestione del suo Comune e del territorio.

Passare anche le feste lontano dalla famiglia e dagli amici non è stato semplice. Ma sono tante le persone che lo aspettano, amici e concittadini. «Spero davvero che tutto vada bene, ce la sto mettendo davvero tutta per guarire», aggiunge.

Il Comune in buone mani

Sa che ha lasciato il Comune in buone mani: «Ho la fortuna di avere una grande squadra. Marcella (il vice sindaco Marcella Fina, ndr) sta facendo un gran lavoro in questo periodo. Stanno portando avanti l’attività amministrativa e i progetti che ci siamo prefissati. La vita amministrativa mi manca, ma il paese è in ottime mani…». Tra l’altro Passuello è anche presidente dell’Unione montana del Biellese orientale.

Subito l’assenza di Gian Matteo Passuello si era fatta sentire, e non poteva essere diversamente visto che il sindaco era presente a tempo pieno, sempre pronto a rispondere alle richieste dei cittadini. Una presenza costante e rassicurante. Ma il vice sindaco Marcella Fina con il gruppo ha preso in mano le redini dell’amministrazione in questi mesi senza far mancare nulla. E di certo non è stato facile.

Le prossime elezioni

Il pensiero del sindaco va anche alle prossime elezioni: «Se mi rimetto, mi ricandido. I medici sono fiduciosi e anche io lo sono perchè ce la sto davvero mettendo tutta per ritornare». E’ la chiara dimostrazione che la voglia di combattere non è mai mancata al primo cittadino di Pray.

A fianco avrà il suo gruppo che in questi mesi l’ha supportato in tutti i modi.